PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Analysen vor Bilanz
|
25.02.2026 18:58:00
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PUMA SE wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,013 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll PUMA SE nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 1,47 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,29 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,912 EUR je Aktie, gegenüber 1,89 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 7,22 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,82 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
