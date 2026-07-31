PUMA Aktie
WKN DE: A2P4JB / ISIN: US74589A1016
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31.07.2026 07:01:06
Ausblick: PUMA SE Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PUMA SE Un äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,059 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,90 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,169 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 7,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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