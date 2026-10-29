PUMA Aktie
WKN DE: A2P4JB / ISIN: US74589A1016
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: PUMA SE Un legt Quartalsergebnis vor
PUMA SE Un wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,037 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE Un noch -0,050 USD je Aktie verloren.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,29 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,01 Milliarden USD aus.
19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,177 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,84 Milliarden USD, gegenüber 8,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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