Ausblick: PUMA SE Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PUMA SE Un präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll PUMA SE Un 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PUMA SE Un 2,54 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,374 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at