Ausblick: PUMA SE Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PUMA SE Un wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,059 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,90 Milliarden USD aus – eine Minderung von 13,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PUMA SE Un einen Umsatz von 2,20 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,169 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,490 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 7,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at