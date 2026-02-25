PUMA Aktie
WKN DE: A2P4JB / ISIN: US74589A1016
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: PUMA SE Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PUMA SE Un präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass PUMA SE Un im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,238 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 29,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,44 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,462 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,200 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 8,55 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 9,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

