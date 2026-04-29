Ausblick: PUMA SE Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PUMA SE Un wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,194 USD, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 8,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at