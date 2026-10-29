PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Quartalszahlen im Fokus
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: PUMA SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PUMA SE wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,328 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,420 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,76 Milliarden EUR gegenüber 1,96 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,547 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,380 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,91 Milliarden EUR, gegenüber 7,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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