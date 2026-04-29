Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PUMA SE wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

PUMA SE lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,089 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,25 Prozent auf 1,82 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE noch 2,08 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,753 EUR, gegenüber -4,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 6,90 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,30 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at