Punjab National Bank Aktie
WKN DE: A12G3B / ISIN: INE160A01022
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Punjab National Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Punjab National Bank stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,81 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Punjab National Bank ein EPS von 4,34 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Punjab National Bank in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 57,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 157,72 Milliarden INR im Vergleich zu 372,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,13 INR, gegenüber 16,42 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 618,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1.392,97 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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