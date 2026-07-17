Ausblick: Punjab National Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Punjab National Bank wird am 18.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,41 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,84 INR erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 150,93 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 60,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 379,99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,39 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,00 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 639,84 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.497,87 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at