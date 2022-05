Ausblick: Punjab National Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Punjab National Bank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,670 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Punjab National Bank noch 0,600 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 109,40 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,20 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,93 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 424,39 Milliarden INR, gegenüber 432,89 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

