Punjab National Bank Aktie

WKN DE: A12G3B / ISIN: INE160A01022

18.01.2026 07:01:06

Ausblick: Punjab National Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Punjab National Bank stellt am 19.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,27 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,18 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 153,78 Milliarden INR aus – eine Minderung von 56,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Punjab National Bank einen Umsatz von 352,86 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,89 INR je Aktie, gegenüber 16,42 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 627,71 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 1.392,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Punjab National Bank

Analysen zu Punjab National Bank

