Ausblick: Pure Storage A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pure Storage A wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,645 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pure Storage A noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Pure Storage A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 3,64 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at