WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pure Storage A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pure Storage A wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,645 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pure Storage A noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Pure Storage A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 3,64 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pure Storage Inc (A)

Analysen zu Pure Storage Inc (A)

Aktien in diesem Artikel

Pure Storage Inc (A) 57,99 0,07% Pure Storage Inc (A)

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

