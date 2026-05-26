Pure Storag a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
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26.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pure Storage A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pure Storage A gibt am 27.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,398 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pure Storage A -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 28,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden USD gegenüber 778,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 4,39 Milliarden USD im Vergleich zu 3,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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