Pure Storag a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pure Storage A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pure Storage A lädt am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,580 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pure Storage A 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,48 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 861,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,550 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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