PureCycle Technologies Aktie

WKN DE: A2QPLB / ISIN: US74623V1035

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: PureCycle Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PureCycle Technologies präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,249 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PureCycle Technologies noch -0,390 USD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,179 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

