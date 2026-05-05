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WKN DE: A2QPLB / ISIN: US74623V1035

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: PureCycle Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PureCycle Technologies wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,253 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll PureCycle Technologies nach den Prognosen von 6 Analysten 3,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 142,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,960 USD je Aktie, gegenüber -1,210 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 39,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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