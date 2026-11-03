PureCycle Technologies Aktie
WKN DE: A2QPLB / ISIN: US74623V1035
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: PureCycle Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PureCycle Technologies gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,257 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 240,74 Prozent auf 8,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,413 USD im Vergleich zu -1,210 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 30,9 Millionen USD, gegenüber 8,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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