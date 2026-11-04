Purple Innovation Aktie
WKN DE: A42G58 / ISIN: US74640Y3045
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Purple Innovation legt Quartalsergebnis vor
Purple Innovation lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,265 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 105,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 118,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -6,030 USD, gegenüber -12,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 425,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 468,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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