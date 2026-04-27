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WKN DE: A2JDGR / ISIN: US74640Y1064

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Purple Innovation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Purple Innovation lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Purple Innovation die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,126 USD. Dies würde einen Gewinn von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Purple Innovation -0,180 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Purple Innovation in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 100,6 Millionen USD im Vergleich zu 104,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,206 USD, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 498,6 Millionen USD im Vergleich zu 468,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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