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WKN DE: A42G58 / ISIN: US74640Y3045

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Purple Innovation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Purple Innovation wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,180 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 104,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -7,005 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -12,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 467,9 Millionen USD, gegenüber 468,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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