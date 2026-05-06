Ausblick: PVA TePla gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PVA TePla präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,015 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,18 Prozent verringert. Damals waren 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 61,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,8 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,556 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,370 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 267,1 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at