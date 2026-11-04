PVA TePla Aktie

PVA TePla ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: PVA TePla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PVA TePla wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PVA TePla noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 62,5 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 266,6 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PVA TePla AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PVA TePla AG

mehr Analysen
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PVA TePla AG 27,80 -7,76% PVA TePla AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen