PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: PVA TePla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PVA TePla wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PVA TePla noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 62,5 Millionen EUR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 266,6 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11:20
|ROUNDUP: PVA Tepla kämpft trotz Auftragsrekord mit Ergebnisrückgang (dpa-AFX)
|
10:03
|TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla Reports Another Strong Increase in Order Intake (EQS Group)
Analysen zu PVA TePla AG
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|27,80
|-7,76%