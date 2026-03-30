PVH Aktie
WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: PVH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PVH wird am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PVH ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,37 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PVH für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,43 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,91 USD je Aktie, gegenüber 10,56 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 8,88 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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