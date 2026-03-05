Ausblick: Pyxis Tankers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pyxis Tankers präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pyxis Tankers in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 9,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD, gegenüber 0,910 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 36,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 51,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at