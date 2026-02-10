Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Q2 wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,605 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Q2 0,000 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 183,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 204,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,640 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 791,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 696,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at