Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Q2 äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,683 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 195,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Q2 für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 216,9 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,800 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 879,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 794,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at