Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Q2 öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Q2 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,707 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 214,4 Millionen USD gegenüber 189,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie, gegenüber 0,800 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 876,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 794,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at