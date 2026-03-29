q.beyond Aktie
WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: qbeyond stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
qbeyond wird am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,050 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte qbeyond ein EPS von -0,050 EUR je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 49,0 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 51,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,060 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,200 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 182,7 Millionen EUR, gegenüber 192,6 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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