q.beyond Aktie
WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: qbeyond zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
qbeyond öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll qbeyond in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 43,1 Millionen EUR im Vergleich zu 43,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,313 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,050 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 176,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 182,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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