Ausblick: QCR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

QCR wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,91 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,73 Prozent auf 104,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte QCR noch 142,1 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 424,9 Millionen USD, gegenüber 603,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at