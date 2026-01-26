Ausblick: QCR veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

QCR wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD gegenüber 1,77 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 30,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,39 USD im Vergleich zu 6,71 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 400,3 Millionen USD, gegenüber 599,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at