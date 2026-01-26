QCR Holdings Aktie

QCR Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908962 / ISIN: US74727A1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:01:06

Ausblick: QCR veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

QCR wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD gegenüber 1,77 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 30,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,39 USD im Vergleich zu 6,71 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 400,3 Millionen USD, gegenüber 599,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QCR Holdings IncShs

mehr Nachrichten