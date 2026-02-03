Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

QIAGEN wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

QIAGEN wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,602 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll QIAGEN im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 528,4 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,39 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at