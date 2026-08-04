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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: QIAGEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

QIAGEN wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,599 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,10 Prozent auf 527,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN noch 533,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD im Vergleich zu 2,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 2,14 Milliarden USD, gegenüber 2,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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