Ausblick: Qianhe Condiment and Food vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Qianhe Condiment and Food lässt sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Qianhe Condiment and Food die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,070 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Qianhe Condiment and Food in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 709,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 669,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,333 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,260 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,82 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net