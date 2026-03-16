Ausblick: Qifu Technology, A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Qifu Technology, A äußert sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,49 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Qifu Technology, A noch ein Gewinn pro Aktie von 7,16 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Qifu Technology, A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,01 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Qifu Technology, A 4,85 Milliarden HKD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,16 HKD im Vergleich zu 22,38 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 21,48 Milliarden HKD, gegenüber 18,61 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at