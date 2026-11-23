Qifu Technology, A veröffentlicht am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Qifu Technology, A noch 5,90 HKD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,43 Milliarden HKD – ein Minus von 39,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qifu Technology, A 5,69 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,89 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 23,87 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,30 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 20,83 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net