Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Qingdao Haier informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Qingdao Haier stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,067 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Qingdao Haier einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,56 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,27 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,262 EUR je Aktie, gegenüber 0,260 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 39,22 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 37,19 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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