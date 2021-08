Ausblick: Qingdao Haier mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Qingdao Haier lässt sich am 30.08.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Qingdao Haier die Bilanz zum am 30.06.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,325 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Qingdao Haier 0,265 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Qingdao Haier im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,69 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,35 CNY je Aktie, gegenüber 1,34 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 234,46 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 209,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at