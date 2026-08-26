Qingdao Haier Aktie
WKN: 581400 / ISIN: CNE000000CG9
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Qingdao Haier mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Qingdao Haier wird am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,578 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 CNY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 73,51 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,38 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 CNY im Vergleich zu 2,12 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 306,86 Milliarden CNY, gegenüber 301,74 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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