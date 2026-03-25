Ausblick: Qingdao Haier öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Qingdao Haier wird am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen, dass Qingdao Haier für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Qingdao Haier in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,30 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 10,82 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

31 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,278 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 37,89 Milliarden EUR, gegenüber 36,73 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at