Ausblick: Qingdao Haier verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qingdao Haier wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,39 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,44 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 EUR im Vergleich zu 0,260 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 39,56 Milliarden EUR, gegenüber 37,19 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at