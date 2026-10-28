Qingdao Haier Aktie

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WKN: 581400 / ISIN: CNE000000CG9

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Qingdao Haier verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qingdao Haier veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,506 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 17,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,610 CNY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 73,11 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,56 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 CNY, gegenüber 2,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 302,99 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 301,74 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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