Qingdao Haier Aktie
WKN: 581400 / ISIN: CNE000000CG9
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Qingdao Haier zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Qingdao Haier wird sich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,405 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Qingdao Haier ein EPS von 0,380 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,22 Prozent auf 75,36 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Qingdao Haier noch 83,01 Milliarden CNY umgesetzt.
Der Ausblick von 32 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,03 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 310,41 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 285,97 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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