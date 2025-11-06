QleanAir AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PWNN / ISIN: SE0013382066
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: QleanAir Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
QleanAir Registered wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass QleanAir Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,552 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent auf 119,2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,88 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 477,9 Millionen SEK, gegenüber 450,3 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QleanAir AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: QleanAir Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: QleanAir Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: QleanAir Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: QleanAir Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: QleanAir Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu QleanAir AB Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|QleanAir AB Registered Shs
|1,91
|-4,02%