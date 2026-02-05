QleanAir AB Registered Shs Aktie

QleanAir AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWNN / ISIN: SE0013382066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:01:06

Ausblick: QleanAir Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QleanAir Registered präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,378 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei QleanAir Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent auf 110,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 1,37 SEK je Aktie, gegenüber -0,100 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 452,4 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 450,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QleanAir AB Registered Shs

mehr Nachrichten