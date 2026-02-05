QleanAir AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PWNN / ISIN: SE0013382066
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: QleanAir Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
QleanAir Registered präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,378 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei QleanAir Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 SEK in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent auf 110,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 1,37 SEK je Aktie, gegenüber -0,100 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 452,4 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 450,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
