Ausblick: QleanAir Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

QleanAir Registered stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass QleanAir Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,976 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 121,9 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 4,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte QleanAir Registered einen Umsatz von 116,2 Millionen SEK eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 SEK, gegenüber 1,88 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 489,8 Millionen SEK im Vergleich zu 454,7 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at