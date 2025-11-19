QleanAir AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PWNN / ISIN: SE0013382066
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: QleanAir Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
QleanAir Registered lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird QleanAir Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,552 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte QleanAir Registered ein EPS von -0,280 SEK je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 119,2 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 112,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,88 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,100 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 477,9 Millionen SEK, gegenüber 450,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
