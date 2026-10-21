Qliro AB Registered Shs Aktie

Qliro AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCWL / ISIN: SE0013719077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Qliro Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qliro Registered wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,269 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Qliro Registered -1,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 135,3 Millionen SEK gegenüber 122,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,674 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -3,730 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 529,5 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 516,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Qliro AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Qliro AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Qliro AB Registered Shs 12,75 -13,85% Qliro AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen